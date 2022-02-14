В результате ДТП пострадали два человека, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». В Алматы легковушка влетела в автобус Скриншот с видео Авария произошла 14 февраля около 10:45 в микрорайоне Альмерек.
- Водитель Nissan, следуя по улице Закарпатская, не справился с рулевым управлением и допустил столкновение с автобусом Yutong, который следовал по улице Закарпатская в восточном направлении. В результате ДТП пострадали водитель и пассажир Nissan, - сообщил начальник управления дознания департамента полиции Алматы Олжас Шарипов.
Обстоятельства ДТП установят сотрудники управления полиции Турксибского района. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.