Курорт Акбура находится в одном из красивейших уголков Казахстана – в парке Бурабай, между озёрами Большое Чебачье и Текеколь. Это край с лечебными озёрами, девственными лесами, насыщенным чистым воздухом и редкими по красоте пейзажами.Уже сейчас в парке можно прогуляться по пешеходным дорожкам, прокатиться по велодорожкам и увидеть восхитительные скульптуры и арт-объекты, возле которых можно устроить красивые фотосессии и селфи.На центральном холме парковой зоны курорта величественно стоит на страже природы хранитель леса – скульптура «Орманши», высота которого достигает более трёх с половиной метров.Вдоль пешеходных дорожек также расположились различные скульптуры и арт-объекты – «Времена года», «Лучница», «Арка будущего» и другие.Гостей курорта ждёт самый большой лабиринт Казахстана, а в Смотровой башне можно познакомиться с экспозицией Музея средневековья, выпить кофе и полюбоваться видами Акбуры.Также имеются летние пляжи, зоны барбекю и различные развлечения. В будущем здесь планируют построить парк аттракционов, концертную площадку, аквапарк и многое другое. На территории курорта совсем скоро откроют свои двери семейные отели, гостевые дома, коттеджи и спортивные центры. На сегодняшний день курорт Акбура @aqburakz уже стал самым притягательным местом отдыха для многих туристов Бурабая. Следует также отметить, что многие казахстанские предприниматели инвестируют в развитие туризма и отдыха в этой живописной и экологической курортной зоне. Это говорит о том, что сервис и качество отдыха будет на высоте. План строительства курорта Акбуры разработан таким образом, чтобы оставить нетронутым природный ландшафт и дать возможность отдыхающим в полной мере насладиться красотами природы национального парка Бурабай.