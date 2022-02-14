При этом каких-либо аномальных всплесков вывода денег за рубеж не наблюдается, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Из квартиры бизнес-леди похитили крупную сумму денег в Актобе Иллюстративное фото из архива "МГ" На сайте Акорды сообщается, что президент принял председателя агентства по финансовому мониторингу Жаната Элиманова.
- Касым-Жомарту Токаеву доложено, что в текущем году в три раза увеличилось количество приостановленных подозрительных операций, их общая сумма составила около 150 млрд тенге. По этим фактам проводятся проверочные мероприятия. По данным агентства, каких-либо аномальных всплесков вывода денежных средств за рубеж не наблюдается. Напротив, объем переведённых за границу средств в этом году снизился на 30%, - говорится в сообщении.
В стране усилен контроль за незаконным вывозом наличной валюты. Пока выявлены нарушения на общую сумму около пяти миллионов долларов. Отмечается, что президент считает необходимым особое внимание уделить поиску полученных незаконным путём активов, в том числе и за границей, а также активизировать работу по их возврату в Казахстан, «невзирая на лица и должности». Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.