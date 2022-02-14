Petrosun обвиняют в ежемесячном завышении максимального уровня цены на автогаз, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». В Атырау снижена цена на сжиженный газ Иллюстративное фото из архива "МГ" В пресс-службе прокуратуры Алматы сообщили, что с привлечением специалистов департамента агентства по защите и развитию конкуренции проходит проверка деятельности ТОО Petrosun. Реализатор занимает доминирующее положение на рынке южного региона с долей 76,9%.
- Согласно заключению специалистов, с сентября по декабрь 2021 года Petrosun, злоупотребляя таким положением, ежемесячно завышал максимальный уровень цены на автогаз. В результате стоимость за указанный период повысилась до 323,8% за тонну товара, - говорится в сообщении.
Прокуратура возбудила уголовное дело по статье 221 части 2 УК РК (злоупотребление монополистической деятельностью). Ранее сообщалось, что цены на товарный газ в Казахстане зафиксируют до 2024 года.