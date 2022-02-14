Компания направила соответствующее письмо руководству подрядных и субподрядных организаций, передаёт корреспондент портала "Мой ГОРОД". На 60 тысяч тенге хотят увеличить заработную плату КПО б.в. Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в департаменте корпоративных связей КПО, 12 февраля прошло совещание с участием акима ЗКО Гали Искалиева, вице-министра энергетики, генерального директора ТОО PSA и КПО. На встрече утвердили предложение по увеличению заработной платы сотрудникам подрядных и субподрядных организаций, работающих на Карачаганакском месторождении.
– Итоговый размер заработной платы сотрудников подрядных и субподрядных организаций определяет непосредственно руководство этих организаций. КПО направит обращение к руководству подрядных и субподрядных организаций с просьбой увеличить базовый размер оплаты труда персонала на 60 тысяч тенге ежемесячно, за вычетом налоговых платежей. Сумма увеличения, включая налоговые платежи, будет возмещена КПО. Единая надбавка, не зависящая от уровня заработной платы, была выбрана с целью одинакового отношения ко всем бенефициарам, но со значительным влиянием на категорию работников с более низкой заработной платой, - сообщили в КПО б.в.
В случае согласия подрядных и субподрядных организаций, данная единая надбавка к заработной плате вступит в силу с первого февраля 2022 года. К слову, на Карачаганакском проекте трудятся более 13 тысяч сотрудников казахстанских подрядных и субподрядных организаций. Напомним, в ЗКО при акимате была создана спецкомиссия, которая проанализировала уровень оплаты труда в подрядных организациях КПО б.в. и вопросы по подготовке местных кадров для работы на Карачаганакском месторождении. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.