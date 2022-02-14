– В результате ДТП ВАЗ разорвало на две части. В салоне водитель находился один, после удара он каким-то чудом оказался на заднем сиденье. Мужчина не пострадал. Водитель и пассажир второй легковушки с различными травмами госпитализированы в медучреждение, - сообщили в полиции.

Авария произошла 13 февраля на 705 километре дороги Самара - Шымкент. По информации пресс-службы департамента полиции Актбинской области, на трассе столкнулись две машины. ВАЗ-21144 занесло, машина выехала на полосу встречного движения и столкнулась с Opel Vectra.