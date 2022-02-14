Она уже занимала эту должность в 2020 году, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Айжан Есмагамбетова стала главным санитарным врачом Казахстана Фото: primeminister.kz В пресс-службе премьер-министра сообщили, что постановлением правительства Айжан Есмагамбетова назначена на должность вице-министра здравоохранения - главного государственного санитарного врача Казахстана. Айжан Есмагамбетова родилась в 1972 году в Алматинской области. Трудовую деятельность начала в 1990 году фельдшером-лаборантом поликлиники №7 в Алматы. В 2020 году она стала заместителем председателя комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг (ныне комитет санэпид контроля). Есмагамбетова была главным санитарным врачом с марта 2020 года. В сентябре на посту её сменил Ерлан Киясов. В январе 2022 года он был освобождён от должности по поданному заявлению. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.