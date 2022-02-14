– Рожаю там второй раз, но такое увидела впервые. Дело в том, что еду есть невозможно. Каши на воде, чай без сахара. На наши вопросы говорят - бюджет не распределили ещё. Они что думали, что в январе никто рожать не будет? Куда деваются деньги от государства, от ОСМС? Понятно, что это не смертельно. Но у меня из родственников в Уральске никого, чтобы попросить что-нибудь съедобное привезти. Я чуть с голоду там не умерла, - жалуется девушка.

– Понимаю, что это не ресторанная пища, а больничная. Возможно меню составляют индивидуально по диетическому столу, но хотя бы можно ту же самую кашу принести тёплой. Она холодная, чай тоже остывший, хлеб нарезан настолько тонко, что любая столовая позавидует, - пожаловались пациентки.

– Питание назначает дежурный врач, назначенная диета вносится в историю болезни. ОПЦ обеспечен всеми необходимыми продуктами питания, на 2022 год они разыграны на портале госзакупок. У нас функционирует свой пищеблок, питание организуется самим медучреждением, пищеблок в аутсорсинг не передан. Финансовые средства для обеспечения питания пациентов отдельно не выделяются. Ежегодно медицинские организации участвуют в закупе медуслуг, где НАО "ФСМС" определяет объёмы финансирования на текущий финансовый год. На портале госзакупок определяется потенциальный поставщик по продуктам, необходимых для приготовления и обеспечения питания пациентов, - сообщили в ОПЦ.

– Женщина анонимно пожаловалась, что каша была постной, а чай без сахара. У нас не было возможности выяснить, какой стол она получала. Возможно ей было назначено питание по лечебному столу, где есть свои ограничения, в том числе ограничение животных жиров и углеводов. Такая диета назначается беременным и роженицам с сопутствующими заболеваниями. В 2021 году мы расторгли договор в одностороннем порядке из-за того, что поставщик не исполнял свои обязательства по поставке товара.

Жительница ЗКО Лунара говорит, что второй раз рожает в областном перинатальном центре. Если в первый раз у девушки никаких жалоб на медучреждение не было, то во второй раз Лунара была неприятно удивлена.Аналогичные жалобы появились и в социальных сетях. Роженицы городской многопрофильной больницы так же оказались не в восторге от больничной еды.Редакция "МГ" направила официальный запрос в управление здравоохранения ЗКО с просьбой разъяснить ситуацию. Как оказалось, в областном перинатальном центре установлены основные и постоянно действующие диеты. Однако по мере необходимости применяются и другие меню.К слову, за организацией лечебного питания следит диетсестра, именно она контролирует качество продуктов, правильное их хранение и раздачу пищи в буфетах, а контроль готовой пищи перед выдачей ежедневно проводит дежурный врач и эпидемиолог. Оказалось, что жалобы от пациенток на качество еды всё же поступают, однако пожаловались они анонимно.Что касается городской многопрофильной больницы, то столовая этого медучреждения находится на аутсорсинге.

Аутсорсинг - это отказ компании от самостоятельного выполнения ряда некритичных для бизнеса функций и передача их стороннему подрядчику, профессионально специализирующемуся на оказании таких услуг.

– Контроль за качеством питания ведёт диетолог и диетсестра. В любое время пациентки могут пожаловаться в службу поддержки пациентов. Жалобы на низкое качество пищи поступают анонимно либо устно, - сообщили в ГМБ.

Конкурс на организацию питания на 2022 году размещён на портале госзакупок ещё в декабре прошлого года. До определения поставщика услуг функцию выполняет ИП "Турсынова Л.А.". Средства выделяются с бюджета больницы.

Несколько дней назад на питание в роддоме жаловалась жительница Алматы, ещё ранее - роженицы из Актау.

