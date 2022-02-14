Абзал Ажгалиев вошёл в пятёрку лучших на Олимпиаде в Пекине, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД» со ссылкой на Национальный Олимпийский комитет. Уроженец Уральска стал четвёртым на Олимпийских играх Фото: Сали Сабиров, пресс-служба НОК Казахстана В финале А на дистанции 500 метров он финишировал четвёртым. «Золото» завоевал венгр Шаоанг Лю, вторым стал Константин Ивлиев из России, третье место у канадца Стивена Дюбуа.
- У меня была цель добраться до финала. На отборочных турнирах к Олимпиаде мне было очень тяжело, потому что в предыдущем сезоне я много пропустил по состоянию здоровья. Но, несмотря на это, я поднабрал форму к Играм и хотел порадовать казахстанский народ сегодня. В Казахстане никто не знает о шорт-треке. Люди впервые видят этот вид спорта, только когда его показывают на Олимпиаде... Это спорт. Он не предсказуем. Я сделал всё, что мог, очень старался. Всем большое спасибо, - сказал Абзал Ажгалиев.
Олимпиец родился в Уральске. В 11 лет он начал заниматься шорт-треком. Для Ажгалиева эта Олимпиада стала третьей в спортивной карьере. Также он был знаменосцем на двух зимних Олимпийских играх - в 2018 и 2022 годах. В этом году он не представляет ЗКО. В Пекин от региона поехал один спортсмен - шорт-трекист Адиль Галиахметов.