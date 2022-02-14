– По трассе колонной ехали три автовоза. Они перевозили машины из Грузии в Алматы. Один из водителей не учёл дорожные и метеорологические условия на скользком участке и столкнулся с впереди едущими грузовыми транспортными средствами, которые также перевозили автомобили. От удара автовоз Reno, изменив направление движения, столкнулся со встречным грузовым Mercedes, - сообщили полицейские.

Фото предоставлено пресс-службой ДП Актюбинской области ДТП произошло 13 февраля около 11:00 на 619 километре дороги Самара - Шымкент. По информации пресс-службы департамента полиции Актюбинской области, на трассе столкнулись четыре машины, три из которых автовозы.В результате ДТП водитель грузового Mercedes с различными телесными повреждениями госпитализирован в больницу Хромтау. По факту аварии проводится расследование.