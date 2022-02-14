Использовал служебное авто в личных целях: чиновник не согласен с решением Совета по этике Атырауской области
По словам госслужащего, он занимался техническим обслуживанием машины, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».
Иллюстративное фото из архива "МГ"
26 января в пресс-службе акимата Атырауской области сообщили о результатах проведённого Совета по этике.
- Руководитель аппарата акима Махамбетского района, несмотря на ранее неснятое дисциплинарное взыскание, в период своей временной нетрудоспособности, использовав служебный автотранспорт, нарушил требования законодательства. В связи с чем Советом по этике была внесена рекомендация об освобождении от занимаемой государственной должности, - говорилось в сообщении.
Руководитель аппарата акима Махамбетского района (к слову, на сайте районного акимата говорится, что он также уполномоченный по этике) Нурлан Калиев не согласен с решением и рассказал редакции «МГ» свою версию.
По его словам, случай с автомобилем произошёл ещё восьмого апреля 2021 года. Чиновник действительно получал лечение в дневном стационаре центральной районной больницы. Но уже в обед он находился в СТО в Атырау.
- Я обратился в аппарат акима к дополнительному водителю «Газели», чтобы заменить масло на закреплённом за мной автомобиле Kia Rio. «Газель» как раз в это время находилась на СТО. В 14:45 мы выехали в Атырау, в городе были в 15:30. Далее водитель осмотрел на месте «Газель» и сообщил, что сделан неправильный ремонт. Я зашёл внутри и спросил начальника СТО, но его не оказалось на месте и нас попросили подождать. Сказали, что заменять масло в Kia будут только с его разрешения. Тогда мы с водителем поехали в другие сервисы, чтобы починить «Газель», - рассказал глава аппарата акима Махамбетского района.
Именно тогда авто сняла камера «Сергек». Это видео и было использовано в качестве доказательства, что чиновник нарушил Кодекс этики госслужащего. Однако Нурлан Калиев отмечает, что контроль за исправностью служебных машин входит в его обязанности.
- Несмотря на свою болезнь, я вместе с водителем поехал на служебном автомобиле в Атырау на СТО. Но для личных целей машину не использовал, - сказал чиновник.
Нурлан Калиев уверяет, что с апреля служебные автомобили ещё не раз выезжали в Атырау. Но только в отношении едущих в них дисциплинарные меры не применялись.
