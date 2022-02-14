- Эвакуировали семью, извлекли автомобиль из снежного заноса и доставили в село Аккора. Муж, жена и ребёнок не нуждались в медицинской помощи. К аварийно-спасательной операции были привлечены два сотрудника ДЧС и два сотрудника местного исполнительного органа, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Фото: ДЧС Атырауской области Сообщение о застрявшем в пяти километрах от села Миялы автомобиле поступило спасателям в 16:49 13 февраля. В машине находились мужчина 1986 года рождения, его супруга 1990 года рождения и их ребёнок 2021 года рождения. Семья направлялась в село Аккора. Сотрудники пожарной части №10 прибыли на место вызова на спецтехнике.В департаменте напомнили, что перед выездом в дорогу необходимо ознакомиться с прогнозом погоды, удостовериться в исправности технического состояния автомобиля и взять с собой необходимые вещи. В пресс-службе МЧС сообщили, что 13 февраля в стране из снежного плена спасли 37 человек.