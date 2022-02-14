В опасной зоне находятся два мегаполиса и пять регионов страны, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Казахстанским медикам перестанут выплачивать компенсацию за заражение коронавирусом Иллюстративное фото из архива "МГ" Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 14 февраля, в «красной» зоне остаются Нур-Султан, Алматы, Акмолинская, Карагандинская, Костанайская, Павлодарская и Северо-Казахстанская области. В «жёлтой» зоне находятся Алматинская, Западно-Казахстанская и Восточно-Казахстанская области. В «зелёной» зоне располагаются Шымкент, Актюбинская, Атырауская, Жамбылская, Кызылординская, Мангистауская, Туркестанская области. За прошедшие сутки в стране зарегистрировано 1 311 новых случаев заболевания COVID-19. Больше всего инфицированных выявили в столице, Алматы и Костанайской области. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.