– В депутатский корпус вошли восемь женщин и 23 мужчины. Средний возраст составляет 45 лет. Самому молодому депутату 28 лет, самому возрастному - 61 год. Из 31 народного избранника, 14 являются предпринимателями, трое трудятся в сфере государственного управления, двое являются представителями неправительственных объединений, четверо представляют сферу образования, пятеро - сферу сельского хозяйства, один - сферу здравоохранения, ещё двое работают в сфере СМИ, - доложилась Бибигуль Конысбаева.

– Все сессии проходили в открытом режиме, проводилась онлайн-трансляция. Объявления о проведении сессий регулярно печатаются на страницах газет, а так же публикуются на официальной странице маслихата, - отметила Бибигуль Конысбаева.

Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказала секретарь областного маслихата Бибигуль Конысбаева, очередные выборы депутатов седьмого созыва в области состоялись 10 января 2021 года. Всего был избран 31 депутат. Они представляют три политические партии: 25 депутатов представляют Nur Otan, ещё по три депутата - "Ауыл" и "Акжол".По словам спикера, работают четыре постоянной комиссии - по аграрным вопросам и природопользованию, по вопросам социально-культурного развития и образования, по вопросам инновационного развития и предпринимательства, а также по вопросам финансов, бюджета и развитию территорий. В 2021 году проведено восемь сессии маслихата, одна сессия по организационным вопросам, четыре - очередные, три - внеочередные.В 2021 году на сессиях был утверждён и уточнён бюджет области, контролировалось исполнение, был заслушан отчёт главы региона. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.