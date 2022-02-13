На 14 февраля синоптики прогнозируют погоду без осадков на большей части западного Казахстана, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Черновик Иллюстративное фото из архива "МГ"
  • В Уральске синоптики прогнозируют переменную облачность. В дневное время температура воздуха составит -2..-4, ночью понизится до -8..-10. 
  • В Атырау - переменная облачность. Днём ожидается 0..-2 градусов, ночью температура составит -4..-6 градусов.
  • В Актобе днём ожидается погода без осадков, -7..-9 градусов. Ночью пройдет снег, столбики термометров опустятся до -9..-11 градусов.
  • В Актау - переменная облачность. Днём столбики термометра покажут +2..+4 градусов, ночью опустятся до 0..-2 градусов.
