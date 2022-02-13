Профессор объяснила, почему в разных странах заражённые вариантом «омикрон» дети по-разному переносят болезнь, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». «Омикрон» распространяется быстрее других штаммов - ВОЗ Изображение с сайта Pixabay В США с момента циркуляции нового варианта увеличилась госпитализация детей. Ещё в ряде стран также заявили, что дети массового заражаются и даже переносят вирус тяжелее, чем предыдущие варианты COVID-19. Тем временем в странах СНГ медики сообщают о лёгком течении «омикрона» у детей. В большинстве случаев болезнь проходит, как при ОРВИ. Доктор медицинских наук, профессор кафедры инфекционных и тропических болезней Казахского национального медицинского университета имени Асфендиярова Куляш Курманова в ходе брифинга в РСК Алматы ответила, что это объясняется фоновым состоянием ребёнка.
- Это связано со многими факторами: условия жизни, характер питания, психоэмоциональное состояние у ребёнка. Если человек получает полноценное питание и психическое состояние хорошее у ребёнка, то в общем-то болезнь не будет тяжело протекать. Мы ориентируемся на страны СНГ. В России, как и у нас, считают, что «омикрон» у основой массы инфицированных протекает в лёгкой форме. В крайнем случае - в средне тяжёлой форме, - объяснила Куляш Курманова.
По её словам, случаи тяжёлого течения болезни бывают, но они связаны с сопутствующими заболеваниями ребёнка. Ранее наиболее распространённые симптомы «омикрона» у детей назвали учёные.