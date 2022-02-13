- С первого июля 2022 года форма собственности КСК прекратит свою деятельность. Стоит отметить, что в КСК имелся один счёт, на который поступали деньги от жильцов, и их могли потратить на ремонт любого дома, состоящего в этой форме собственности. В ОСИ и ПТ будет по-другому: будут открыты счета для каждого дома, при этом жильцы выступают заказчиками и принимают работу самостоятельно, могут внести коррективы и вести полный контроль за расходованием денег, которые они платили, - пояснили Мирас Мулкай.

- Эти условия обязательны. Главный принцип перехода в ОСИ и ПТ - это активность жителей, которая, как показывает практика - низкая. Те, кто до первого июля не поменяет форму собственности, будут без органа управления. Никто обслуживать дом не будет. И если возникнут какие либо работы по содержанию и ремонту, либо по подготовке к отопительному сезону, опрессовке сетей - возникнут проблемы. В помощь новым создаваемым органам правления был создан центр ОСИ и ПТ, которые дают рекомендации, советы, - пояснил он.

Иллюстративное фото из архива "МГ" По словам заместителя акима Уральска Мираса Мулкая, сейчас в 24 домах созданы объединения собственников имуществ (ОСИ), в 707 домах - простые товарищества (ПТ). 374 дома по-прежнему обслуживаются кооперативами собственников квартир (КСК). В 143 домах вовсе отсутствуют формы управления.Заместитель градоначальника отметил, что при переходе на новую форму собственности жителей всегда интересует, кто будет председателем и кто будет находится в составе совета дома.Также Мирас Мулкай сообщил, что в городе планируется создать ассоциацию ОСИ.