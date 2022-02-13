- Мы будем готовить проектно-сметную документацию на скверы. Кроме этого, еще один сквер будет разбит в Кызылтале, рядом с детсадом, - сказал градоначальник.

- КСК «Береке, к которому относится этот дом, стал победителем городского конкурса «Лучший двор» и получил сертификат на благоустройство территории. За счет средств городского бюджета и будет отремонтирована спортплощадка во дворе, - сообщил аким города.

Иллюстративное фото из архива "МГ" О том, что лесополосы в районе ресторана "Арман", бизнес-центра "Нурдаулет", в 5 микрорайоне (между домами №17 и 19) и рядом с Аксайским техническим колледжем можно превратить в парки и скверы, говорится уже давно. Но эти лесополосы, также как и земля, на которой разбит главный аксайский парк «Наурыз», до недавнего времени находились на балансе гослесфонда. Процедура по переводу земель из гослесфонда в земли населенного пункта длилась на протяжении многих лет и только в 2021 году, как проинформировал Арсен Баяндыков, этот вопрос был решен. Теперь у парка «Наурыз» появится свой хозяин (планируется передать его на баланс районного отдела культуры), а лесополосы окультурить и превратить в зоны отдыха.Он также добавил, что в этом году планируется строительство детских спортивных площадок по улицам Береке, Батыс и в 10 микрорайоне (дом №29), а также завершение строительства зоны для отдыха и занятий спортом в 10 микрорайоне за счет средств инвесторов.Кроме этого, продолжится работа по ремонту восьми детских спортивных площадок и будет отремонтирована спортплощадка во дворе дома №12 пятого микрорайона.