- 66-летний пастух вышел из участка Сарыкаска в сторону города Кульсары 27 января и до настоящего времени не вернулся. Поиски проводились на участках Улкен тобе, Сарыкаска и Бекжал, - сообщили в пресс-службе ведомства.

В пресс-службе ДЧС Атырауской области рассказали, что сообщение о пропавшем мужчине в Жылыойском районе поступило спасателям 12 февраля.В поисках участвовали три сотрудника и одна единица техники ДЧС Атырауской области, четыре сотрудника районного отдела полиции и один местный житель.