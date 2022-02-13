"Красную" зону область покинула сегодня, 13 февраля, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Снижение заболеваемости COVID-19 отмечают в ЗКО Иллюстративное фото из архива "МГ" Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана, в "красной" зоне: Нур-Султан, Алматы, Акмолинская, Карагандинская, Костанайская, Павлодарская, Северо-Казахстанская области. В "желтой" зоне: Алматинская, Западно-Казахстанская, Восточно-Казахстанская области. В "зеленой" зоне: Шымкент, Актюбинская, Атырауская, Жамбылская, Кызылординская, Мангистауская, Туркестанская области.   Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.  