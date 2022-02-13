Иллюстративное фото из архива "МГ" Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана, в "красной" зоне: Нур-Султан, Алматы, Акмолинская, Карагандинская, Костанайская, Павлодарская, Северо-Казахстанская области. В "желтой" зоне: Алматинская, Западно-Казахстанская, Восточно-Казахстанская области. В "зеленой" зоне: Шымкент, Актюбинская, Атырауская, Жамбылская, Кызылординская, Мангистауская, Туркестанская области. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.