С помощью Ashyq в области выявлено 729 посетителей заведений, подлежащих изоляции, передаёт корреспондент портала "Мой ГОРОД". В общественных местах ЗКО выявили 185 человек, которые должны быть на самоизоляции Иллюстративное фото из архива "МГ" По словам главного санитарного врача ЗКО Мухамгали Арыспаева, с момента внедрения проекта Ashyq, зачастую больные с положительным результатом на COVID-19 не соблюдают карантин, домашнюю изоляцию и посещают места массового скопления людей.
- По данным приложения Ashyq, с первого января этого года по сегодняшний день выявлено 729 посетителей, подлежащих изоляции. Из них, с «красным» статусом выявлено 719 человек, с «жёлтым» статусом – 10. По выявленным нарушениям всего составлено 54 административных протокола по статье "Нарушение требований законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также гигиенических нормативов" на сумму 2,4 миллиона тенге, - пояснил санврач ЗКО.
Кроме того, фамилии нарушивших карантин людей с «красным» статусам начали публиковать в социальных сетях.