В Уральске ожидается переменная облачность. В дневное время температура воздуха составит -3..-5, ночью похолодает до -7..-9.

В Атырау температура воздуха составит 0..+2 градусов. Днём будет облачно, ночью пройдет снег с дождем.

В Актобе будет облачно. Днём столбики термометров покажут -1..-3 градусов. Ночью похолодает до -5..-7 градусов.

В Актау ожидается погода без осадков. Днём столбики термометра покажут +6..+8 градусов, ночью опустятся до +2..+4 градусов.

Фото из архива "МГ" Как сообщается на сайте РГП "Казгидромет", 13 февраля на юге, западе Западно-Казахстанской области ожидаются низовая метель, гололед. На западе, севере области туман. Ветер северо-западный, днем на юго-западе области порывы до 15-20 метров в секунду. В Уральске ночью и утром ожидается туман.