- Мы считаем, что законодатель, ликвидируя КСК, ограничивает наше право в части выбора формы управления объектами кондоминиума. Не исключено, что как в любой сфере услуг имеются нарекания в адрес КСК, которые недобросовестно выполняют свои обязанности, но при этом большинство кооперативов в полном объеме проводят работу связанную с обслуживанием объектов кондоминиума, - сказано в письме на имя президента Касым- Жомарта Токаева.

С 1 июля 2022 года в Казахстане на смену КСК придут простые товарищества (ПТ) и объединения собственников имущества (ОСИ). С этим решением не согласны жильцы многоэтажных домов города Аксая. В январе они обратились письменно к президенту страны с просьбой, чтобы им разрешили самим выбирать форму управления домами, и наравне с ОСИ и ПТ оставить КСК, если кооперативы справляются со своей работой и не вызывают нарекания у жильцов.Нужно отметить, что одной петицией не обошлось, аксайцы также сделали видеообращение к главе государства. На днях они получили ответ от министерства индустрии и инфраструктурного развития РК за подписью его первого вице-министра Берика Камалиева. В письме было сказано, что «кооперативы собственников квартир, используя недостатки законодательства в сфере жилищных отношений, помимо управления многоэтажными жилыми домами выполняли функции его содержания, тогда как данные функции законодательно должны реализовывать субъекты сервисной деятельности на основании договора с КСК. Также, КСК преследуя материальные выгоды, а также игнорируя нормы законодательства, обслуживали более десяти домов, при этом открывая на них один текущий счет, что привело к потери прозрачности расходования средств, предназначенных для содержания одного объекта кондоминиума. Также имелись многочисленные обращения от жителей проблемным вопросам некачественной работы КСК (не выполняют обязанности перед жильцами), захват и продажа (сдача в аренду) общего имущества многоэтажного жилого дома, отстранение собственников от управления своими домами. Таким образом, отказ от КСК связан с его низкоэффективной деятельностью». Далее в письме говорилось о том, что «для разработки выше действующего законодательства приказом министерства от 19 октября 2017 года была создана рабочая группа в количестве 70 человек, а также в мажилисе парламента РК была создана большая рабочая группа по обсуждению законопроекта в количестве 130 человек, в которую вошли представители всех субъектов жилищных правоотношений, от жильцов и бизнесменов до органов власти, экспертов и профессионалов ЖКХ. И по итогам проведенного анализа с учетом обсуждения, в законодательство были внесены поправки предусматривающие создание новых форм управления многоэтажными жилыми домами ОСИ и ПТ по принципу «один дом - одно объединение - один счет». Учитывая изложенное, считаем что исключение КСК как форму собственности управления объектом кондоминиума и внедрение новых форм управления как ОСИ и ПТ, будет способствовать повышению прозрачности управления и расходования средств по содержанию объектов кондоминиума и удовлетворению собственниками квартир качеством оказанных услуг субъектами сервисной деятельности и управляющими компаниями. Таким образом, ваше предложение по возврату КСК не поддерживается».