- Мы считаем, что законодатель, ликвидируя КСК, ограничивает наше право в части выбора формы управления объектами кондоминиума. Не исключено, что как в любой сфере услуг имеются нарекания в адрес КСК, которые недобросовестно выполняют свои обязанности, но при этом большинство кооперативов в полном объеме проводят работу связанную с обслуживанием объектов кондоминиума, - сказано в письме на имя президента Касым- Жомарта Токаева.Нужно отметить, что одной петицией не обошлось, аксайцы также сделали видеообращение к главе государства. На днях они получили ответ от министерства индустрии и инфраструктурного развития РК за подписью его первого вице-министра Берика Камалиева. В письме было сказано, что «кооперативы собственников квартир, используя недостатки законодательства в сфере жилищных отношений, помимо управления многоэтажными жилыми домами выполняли функции его содержания, тогда как данные функции законодательно должны реализовывать субъекты сервисной деятельности на основании договора с КСК. Также, КСК преследуя материальные выгоды, а также игнорируя нормы законодательства, обслуживали более десяти домов, при этом открывая на них один текущий счет, что привело к потери прозрачности расходования средств, предназначенных для содержания одного объекта кондоминиума. Также имелись многочисленные обращения от жителей проблемным вопросам некачественной работы КСК (не выполняют обязанности перед жильцами), захват и продажа (сдача в аренду) общего имущества многоэтажного жилого дома, отстранение собственников от управления своими домами. Таким образом, отказ от КСК связан с его низкоэффективной деятельностью». Далее в письме говорилось о том, что «для разработки выше действующего законодательства приказом министерства от 19 октября 2017 года была создана рабочая группа в количестве 70 человек, а также в мажилисе парламента РК была создана большая рабочая группа по обсуждению законопроекта в количестве 130 человек, в которую вошли представители всех субъектов жилищных правоотношений, от жильцов и бизнесменов до органов власти, экспертов и профессионалов ЖКХ. И по итогам проведенного анализа с учетом обсуждения, в законодательство были внесены поправки предусматривающие создание новых форм управления многоэтажными жилыми домами ОСИ и ПТ по принципу «один дом - одно объединение - один счет». Учитывая изложенное, считаем что исключение КСК как форму собственности управления объектом кондоминиума и внедрение новых форм управления как ОСИ и ПТ, будет способствовать повышению прозрачности управления и расходования средств по содержанию объектов кондоминиума и удовлетворению собственниками квартир качеством оказанных услуг субъектами сервисной деятельности и управляющими компаниями. Таким образом, ваше предложение по возврату КСК не поддерживается». Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Вам может быть интересно
Более четырёх тысяч казахстанцев ждут очереди на трансплантацию органов
В прошлом году 342 человека не дождались своей очереди.
БҚО-да 157 адам қоғамдық орында ішімдік ішкен
Ащы суды көшеде ұрттағандар әкімшілік жауапкершілікке тартылған.
Биометрическую аутентификацию при получении банковских услуг хотят усложнить в Казахстане
Принятие проекта направлено на повышение уровня безопасности и прозрачности электронных банковских и платежных услуг, развитие биометрическо...
Снег и низовая метель ожидается на западе Казахстана 8 февраля
Синоптики также прогнозируют гололед.
Казахстанец получил штраф за то, что обрызгал грязью пешехода
Такой поступок в суде признали мелким хулиганством.
Қаңтарда 139 мың талапкер ҰБТ тапсырған
Қаңтар мен ақпанда 187 мыңнан астам талапкер ҰБТ тапсыруға өтініш білдірген.
Продавали куртки без документов: предпринимателя оштрафовали после жалобы покупателя в Уральске
Внеплановая проверка выявила нарушения при продаже верхней одежды — продавец не смог подтвердить безопасность товара.
Корь у детей и взрослых: первые признаки и что делать при заболевании
Симптомы болезни, меры защиты и советы родителям.
Кому отдых, а кому — работа над ошибками: подробный гороскоп на выходные 7–8 февраля
Предстоящие выходные обещают быть контрастными.