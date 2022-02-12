- 51 маршрут... Вместо стёкол – фанера. Такая маршрутка у нас ездит. Стоячие места, но не за что держаться, поручней нет. Вот наш прогресс, живём в нефтяной столице, ездим в автобусах, где не открываются двери, вместо стёкол на окне – доски… В каком веке живём? Когда же мы будем ездить в нормальных просторных автобусах, - вопрошает на видео женщина.

Скриншот с видео В редакцию «МГ» жительница Атырау Тамара Ерсеитова прислала видео. Она сняла салон автобуса маршрута № 51, которым пользуется ежедневно.Мы задали вопрос о перевозках в горакимат, но ответ пока не получили. В telegram-чате КГП «Смарт Атырау», подведомственного отделу ЖКХ города Атырау, читательницу попросили указать госномер автобуса, так как «перевозку городского общественного транспорта маршрута №51 обслуживает ТОО «Авто-Мобиль М». Однако 51-ый маршрут не столь популярный, нежели №14, 2, 12 и автобусных единиц на нём совсем мало, так что вычислить маршрутку с деревянными окнами будет легко. Только если их не несколько по городу.

