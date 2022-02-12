– Всем известно, что трассы Казталовка - Жанибек - граница РФ и Онеге - Бисен - Сайхин вызывают массу нареканий со стороны жителей области, по этому поводу и к нам поступает множество жалоб. Этот вопрос мы неоднократно поднимали на заседаниях постоянной комиссии. Но руководство АО "КазАвтоЖол" никак не реагирует на наши обращения, игнорирует наши предложения. Просим главу региона поспособствовать решению этой проблемы. Ремонт этой трассы мы должны закончить в самое ближайшее время, так как жители отдаленных районов региона испытывают большие трудности , - высказался Мукаев.Вообще тема автомобильных дорог является одной из самых болезненных для жителей нашего региона. 70% дорог в области требуют ремонта, это хуже среднего показателя по республике. Особое нарекание со стороны западноказахстанцев вызывает состояние дорог в южных районах, а именно в Жанибекском и Казталовском. В сезон дождей в осенне-весенний период они превращаются в одну большую жижу. Проехать по таким дорогам удаётся не всем, многие машины зачастую съезжают с трассы или просто-напросто застревают в грязи. По словам директора ЗКОФ АО "НК Казавтожол" Амира Каримбаева, сейчас идёт строительство дороги Казталовка - Жанибек. Договоры подписаны ещё в 2019 году, однако из-за ограниченного финансирования работы так и не начались. Предположительной датой окончания строительства трассы в ЗКОФ АО "НК Казавтожол" назвали 2023 год. К слову, деньги на строительство в размере 35 миллиардов тенге выделены из республиканского бюджета. Протяженность участка составляет 139 километров. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
