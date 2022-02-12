Заместителя руководителя областного управления здравоохранения Нуркуата Нудина задержали десятого февраля, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Заместителя руководителя облздрава задержали в Атырау Нуркуат Нудин В пресс-службе управлении здравоохранения Атырауской области подтвердили данный факт и пояснили, что задержание не связано с нынешней работой чиновника в облздраве. Также дополнили, что Нуркуат Нудин курировал финансовые вопросы и был назначен на эту должность первого апреля прошлого года. По информации издания "Ак Жайык", Нудину вменяется подписание актов выполненных работ по социально значимым объектам, которые были не сданы. - Пока никакой информации по поводу задержания предоставить не можем, но известно, что с апреля 2019 года по март 2021 года Нудин работал заместителем руководителя областного управления строительства. Ему предъявлена статья 189 УК РК "Присвоение или растрата вверенного чужого имущества", - сообщили в департаменте экономических расследования изданию "Ак Жайык". Редакция "МГ" запросила информацию в Агентстве по финансовому мониторингу РК . Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Фото с сайта "Ак Жайык"  