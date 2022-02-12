- В начале февраля 30-летний водитель автомашины «Лада-21901» двигаясь по жилому массиву «Бауырластар-2» при возникновении препятствия или опасности не принял меры к снижению скорости вплоть до полной остановки транспорта и допустил наезд на 8-летнего школьника, который переходил проезжую часть дороги, - говорится в сообщении полиции.

Иллюстративное фото из архива "МГ" В пресс-службе департамента полиции Актюбинской области сообщили, что ученик первого класса получил травмы и был госпитализирован в реанимационное отделение детской больницы.Сообщается, что по факту проводятся следственные действия.