Иллюстративное фото из архива "МГ" Заместитель руководителя управления здравоохранения ЗКО Гулнар Абдрахманова сообщила, что в области прошли ревакцинацию 52 349 человек. - Было ревакцинировано «Спутник Lite» - 2 673 человека. По состоянию на 11 февраля, 2 307 человек ревакцинировались Pfizer. Из них, 1 052 медработника, 1 255 человек старше 60 лет, - отметила Гулнар Абдрахманова. По словам заместителя облздрава, в поликлиниках области, как по городу, так и по районам, имеются в наличии вакцины «Спутник V», QazVac, Vero Cell, Pfizer и «Спутник Lite». С начала кампании вакцинации по области, первым компонентом привито 269 140 человек, что составляет 64,9% от общего плана. Второй компонент получили всего 253 515 человек. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.