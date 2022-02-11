Как же победить пыль?

Во-первых, не нужно создавать ей благоприятные условия, избавьтесь от домашних "пылесборников". К этой категории можно отнести статуэтки, сувениры, вазы, мягкие игрушки, искусственные цветы, предметы декора. Не нужно оставлять на виду банки с кремами, шкатулки с украшениями, флаконы с духами и папки бумаг и газет.

Во-вторых, как бы банально это не звучало, но необходимо часто делать влажную уборку, особенно это касается аллергиков и астматиков. Используйте тряпочку из микрофибры, она эффективно собирает пыль. Не оставляйте без вниманию труднодоступные места, именно там находится основной источник пыли.

В-третьих, отдавайте предпочтение пылесосам с водяными фильтрами. Они хорошо справляются с грязью и очищают воздух. Справиться с пылью на мягкой мебели, шторах, тюлях, пледах и одеялах поможет отпариватель или парогенератор.

В-четвертых, не пренебрегайте специальными средствами, в том числе полироль, которая может оттолкнуть пяль и поверхность дольше останется чистой. К слову, можно использовать для уборки кондиционер для белья, им можно протирать экран телевизора, дисплеи всей техники.

В-пятых, храните вещи сезонные вещи, одеяло, подушку и плед в вакуумных пакетах. Вы сэкономите место в шкафу, сделаете воздух чище и не дадите размножаться пыли.

Фото с сайта Pixabay.com