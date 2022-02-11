дисфункция печени;

авитаминоз;

расстройство желудочно-кишечного тракта;

вымывание полезной микрофлоры;

нарушение работы почек;

Если кашель аллергического характера – принимать антигистаминные средства;

Если кашель спровоцирован назальным затеком, лечить насморк;

Если кашель выступает как реакция на сухой воздух, необходимо его просто увлажнить;

Если кашель образовался на фоне невроза, обратиться к психотерапевту.

пройти курс ингаляций;

обильно пить чаи и теплые напитки;

выполнять дыхательную гимнастику;

Фото с сайта pexels.comЕсли мокрота слизистая, то это говорит о воспалительных процессах дыхательных путей или бронхиальной астме, при отечности легких образовывается серозная мокрота, если у пациента бактериальное заболевание, то мокрота может быть гнойной, и кровянистая при туберкулезе или раке. При появлении мокроты в легких, как правило появляется кашель. Он может быть непродуктивным (сухим) или продуктивным (влажным). При этом лечение будет разным. Тут нужно быть более внимательным и не допустить серьезных ошибок. Мы вам расскажем о частых ошибках, которые допускают при лечении кашля.Многие считают, что проблема заболевания заключается именно в кашле и пытаются подавить его, на самом деле это не так. С помощью этого неприятного симптома происходит очистка легких от накопившейся слизи. Ни в коем случае нельзя допускать скопления мокроты в легких, иначе может возникнуть обструкция.Нужно раз и навсегда запомнить, что антибиотики – это не чудо средство, которое спасет от любой болезни. Но мало кто задумывается о побочных эффектах, возникающих при их приеме, таких как:Антибиотики назначаются в случае, если кашель вызвал какие-либо осложнения. И только при условии, что осложнения не имеют бактериальной природы. Поэтому следует принимать антибиотики только по назначению врача.При возникновении сухого кашля, многие думают, что это симптом вирусного респираторного заболевания. Возможно, в организме еще не скопились излишки мокроты, поэтому пить разжижающие слизь препараты, нет необходимости. В первую очередь необходимо установить причину кашля и только потом подобрать необходимый препарат для лечения.Многие считают, что лучше попить какую-нибудь траву от кашля, нежели прибегать к употреблению различных пилюль ( их считают химией, и они якобы наносят вред ). На самом деле, любая трава может вызвать аллергическую реакцию. И если вы настолько сильно доверяете народной медицине, то вам лучше купить препараты в аптеке, изготовленные на растительной основе для лечения кашля.Основным правилом при лечении кашля, это освобождение дыхательных путей от мокроты. Сначала она накапливается в легких, вызывая мучительный сухой кашель, но потом ее необходимо разжижить и выводить из организма.При скоплении мокроты у человека появляется затрудненное дыхание. Если после приема лекарств нет должного эффекта, нужно простимулировать отхождение мокроты дополнительными способами: