Сухой или влажный кашель - это показатель того, что у человека наблюдается воспаление верхних дыхательных путей. При влажном кашле происходит отхождение мокроты (слизь, накапливаемая на стенках органов дыхательной системы). Она бывает различной по составу и количеству, но в любом случае от нее нужно избавляться. При скоплении слизи может возникнуть обструкция бронхов.
Фото с сайта pexels.com
Необходимо знать, что по мокроте можно определить заболевание.
Если мокрота слизистая, то это говорит о воспалительных процессах дыхательных путей или бронхиальной астме, при отечности легких образовывается серозная мокрота, если у пациента бактериальное заболевание, то мокрота может быть гнойной, и кровянистая при туберкулезе или раке.
При появлении мокроты в легких, как правило появляется кашель. Он может быть непродуктивным (сухим) или продуктивным (влажным). При этом лечение будет разным. Тут нужно быть более внимательным и не допустить серьезных ошибок.
Мы вам расскажем о частых ошибках, которые допускают при лечении кашля.
1. Не стоит подавлять кашель при отхождении мокроты
Многие считают, что проблема заболевания заключается именно в кашле и пытаются подавить его, на самом деле это не так. С помощью этого неприятного симптома происходит очистка легких от накопившейся слизи. Ни в коем случае нельзя допускать скопления мокроты в легких, иначе может возникнуть обструкция.
2. Не стоит лечить кашель антибиотиками
Нужно раз и навсегда запомнить, что антибиотики – это не чудо средство, которое спасет от любой болезни. Но мало кто задумывается о побочных эффектах, возникающих при их приеме, таких как:
- дисфункция печени;
- авитаминоз;
- расстройство желудочно-кишечного тракта;
- вымывание полезной микрофлоры;
- нарушение работы почек;
Антибиотики назначаются в случае, если кашель вызвал какие-либо осложнения. И только при условии, что осложнения не имеют бактериальной природы. Поэтому следует принимать антибиотики только по назначению врача.
3. Не стоит принимать муколитические препараты при сухом кашле невирусного характера
При возникновении сухого кашля, многие думают, что это симптом вирусного респираторного заболевания. Возможно, в организме еще не скопились излишки мокроты, поэтому пить разжижающие слизь препараты, нет необходимости.
В первую очередь необходимо установить причину кашля и только потом подобрать необходимый препарат для лечения.
4. Не использовать народные средства
- Если кашель аллергического характера – принимать антигистаминные средства;
- Если кашель спровоцирован назальным затеком, лечить насморк;
- Если кашель выступает как реакция на сухой воздух, необходимо его просто увлажнить;
- Если кашель образовался на фоне невроза, обратиться к психотерапевту.
Многие считают, что лучше попить какую-нибудь траву от кашля, нежели прибегать к употреблению различных пилюль ( их считают химией, и они якобы наносят вред ). На самом деле, любая трава может вызвать аллергическую реакцию. И если вы настолько сильно доверяете народной медицине, то вам лучше купить препараты в аптеке, изготовленные на растительной основе для лечения кашля.
Как лечить кашель?
Основным правилом при лечении кашля, это освобождение дыхательных путей от мокроты. Сначала она накапливается в легких, вызывая мучительный сухой кашель, но потом ее необходимо разжижить и выводить из организма.
Что делать, если мокрота не отходит?
При скоплении мокроты у человека появляется затрудненное дыхание. Если после приема лекарств нет должного эффекта, нужно простимулировать отхождение мокроты дополнительными способами:
Чтобы не допустить осложнений, при первых же симптомах, необходимо обратиться к врачу.
- пройти курс ингаляций;
- обильно пить чаи и теплые напитки;
- выполнять дыхательную гимнастику;
