следите за изменениями погоды и информацией о введённых ограничениях;

пешеходы должны проходить только в обозначенном месте;

в случае, если водителям придется выезжать на дорогу, сбавьте скорость в районе тумана;

если видимость на дороге не превышает двух метров, необходимо остановить движение;

не торопитесь, твёрдо ступая на каждую ногу;

остановка, лестница, порог - это места частого падения людей. Используйте перила, когда вы идёте по лестнице.

Иллюстративное фото из архива "МГ" По данным ДЧС Атырауской области, 12 февраля на западе, севере и в центре области ожидается туман и гололёд. Прогнозируется сильный ветер (западный, юго-западный, днем на севере и востоке), порывы достигнут 15-20 метров в секунду. Спасатели просят соблюдать меры предосторожности:Водителям следует обратить внимание на техническое состояние автомобиля, особенно на тормозную систему, исправность колёс и их соответствие сезону. Начните движение медленно с небольшой скорости, прежде чем отправиться в путь. Двигайтесь со скоростью, обеспечивающей безопасность рядом со школой, на мосту, перекрестках и поворотах улиц. Во время движения необходимо держать расстояние между транспортными средствами дальше, чем обычно. Сползая, не двигайтесь резко, чтобы не пострадали вы и окружающие. Также максимально ограничьте выезд на дальнюю дорогу на автомобиле.