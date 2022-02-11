В Уральске синоптики прогнозируют снег. В дневное время температура воздуха составит 0..-2, ночью похолодает до -1..-3. Ветер юго-западный до 20 метров в секунду.

В Атырау ожидается снег. Днём будет +2..+4 градусов, ночью -1..-3 градусов. Ветер юго-восточный до 14 метров в секунду.

В Актобе - снег. Днём ожидается до 0..-2 градусов. Ночью похолодает до -6..-8 градусов. Ветер юго-западный до 14 метров в секунду.

В Актау будет переменная облачность. Днём столбики термометра покажут +8..+10 градусов, ночью опустятся до 0..+2 градусов. Ветер северо-западный до 10 метров в секунду.

Фото из архива "МГ" Циклон и связанные с ним атмосферные фронтальные разделы, смещаясь с северо-запада, будут оказывать влияние на большую часть территории Казахстана - ожидается снег, на юге, юго-востоке и западе страны – осадки.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.