В департаменте полиции Актюбинской области рассказали, что десятого февраля в 18:31 на телефон ЦОУ управления полиции поступил звонок от 43-летнего мужчины. Пострадавший сообщил, что когда он шел по улице посёлка Курайлы, на него напал алабай. Собака покусала мужчину и его с травмами доставили в больницу. Как рассказали в больнице, пострадавшего госпитализировали в реанимацию с рваными ранами рук и ног. Сейчас он в отделении травматологии. - Сотрудники местной полицейской службы городского отдела полиции №4 Алматинского района Актобе сразу отработали район Промзоны посёлка Курайлы, где произошло нападение, и нашли алабая белого цвета, затем выявили его хозяина. Согласно статье 408 КоАП «Нарушение правил выпаса сельскохозяйственных животных, правил содержания и выгула собак и кошек» в отношении владельца животного был составлен административный протокол и наложен штраф в размере 10 МРП (30 630 тенге), - сообщили в пресс-службе ведомства. Собака теперь на привязи. В Актобе в последнее время участились жалобы на рост числа бродячих собак в областном центре и пригороде. Четвероногие ходят стаями, дети боятся ходить в школу, взрослым приходится их сопровождать.

FhfnJU-k20E

Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.