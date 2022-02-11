- Тут аренда минимальная. Если в городе за квадратный метр аренды платят по три тысячи тенге, то тут всего одна тысяча, может поднимется до полторы. Мы таким образом поддерживаем наших ремесленников, чтобы они могли радовать своими красивыми изделиями уральцев и туристов. Они делают всё своими руками из волока, дерева, кожи, камней. Поддерживают национальное искусство, - сказал Искалиев.

- Пока мои изделия покупают только родственники и знакомые. Да я и сам делаю подарки всем. Обо мне мало кто знает. Но сейчас есть возможность проявить себя, работать в этом центре и иметь постоянный заработок, - пояснил Айдынбек Имангалиев.

- Я самоучка. Начинала с малого, сейчас у меня уже есть своя команда, закуплены станки, открыт свой цех. Закупаем дуб, кедр, берёзу и ясень, делаем из них бешбармачные доски, астау (посуда для бешбармака), скалки, игрушки, сувениры, посуду, шкатулки. Вообще я получила средне-техническое образование и была трактористкой. Потом работала на валяльной фабрике, продавала канцтовары. Занималась наружной рекламой, но во время пандемии она перестала быть востребованными. Нужно было чем-то заниматься, как-то зарабатывать. И вот, решила изготавливать из дерева такие вещи, - отметила женщина.

Несколько месяцев назад предприниматели попросили акима области Гали Искалиева помочь им и выделить помещение в центре города, чтобы ремесленники могли продавать там свои работы. Сегодня, 11 февраля, состоялось открытие центра ремесленников. Мастерам не только нашли помещение, но и оказали поддержку с оплатой аренды.Центр ремесленников находится по адресу: улица 8 марта, 109 (на втором этаже). Как стало известно, уже 20 человек заключили договора аренды. На открытии центра были предоставлены самые красивые изделия из натуральных материалов: сшитая вручную кожаная обувь и сумки, деревянная и глиняная посуда, юрты, украшения. Изделия в основном выполнены в национальном стиле, что придает колоритность. Айдынбек Имангалиев закончил в 1985 году художественно-графический факультет, после чего стал заниматься рисованием, затем работал в школе, потом сапожником, занимался гравировкой по камням и постепенно перешёл на ремесло из дерева. Но пару лет назад вновь стал создавать изделия из кожи.Индивидуальный предприниматель Нурслу Бисманова резкой дерева начала заниматься 1,5 года назад. Свои работы она продавала до сегодняшнего дня только онлайн и доставляла по всем городам Казахстана.К слову, в центре ремесленников можно приобрести не только товары для взрослых, но и для детей. К примеру, маленькие валенки из войлока, сумочки, украшения, спортивные костюмы для мальчиков, безрукавки и многое другое.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.