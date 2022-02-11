Подравшихся на дороге водителей автобуса оштрафовали в Уральске
В пресс-службе департамента полиции ЗКО отметили, что стражи порядка провели проверку, а водителей вызвали в участковый пункт.
- По результатам оба водителя были привлечены к ответственности по части 1 статьи 434 КоАП РК "Мелкое хулиганство", - пояснили в пресс-службе ведомства. - Материал направлен в суд, по результатам которого будет известно наказание.Статья предусматривает наказание в виде штрафа в размере пяти МРП (15 тысяч тенге) либо административный арест на срок до десяти суток. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.