№43 и №33.

Скриншот с видео Десятого февраля в WhatsApp распространилось видео с дерущимися на дороге мужчинами. Как выяснилось, потасовку устроили водители маршрутных автобусовМужчин пришлось разнимать проезжавшим мимо людям.

Подравшихся на дороге водителей автобуса оштрафовали в Уральске

В пресс-службе департамента полиции ЗКО отметили, что стражи порядка провели проверку, а водителей вызвали в участковый пункт.

- По результатам оба водителя были привлечены к ответственности по части 1 статьи 434 КоАП РК "Мелкое хулиганство", - пояснили в пресс-службе ведомства. - Материал направлен в суд, по результатам которого будет известно наказание.

Статья предусматривает наказание в виде штрафа в размере пяти МРП (15 тысяч тенге) либо административный арест на срок до десяти суток.