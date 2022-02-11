Вице-министр объяснила, почему закон «Об ответственном обращении с животными» ещё не вступил в силу, а в ЗКО уже штрафуют владельцев собак и кошек, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Ношу петарды, чтобы зайти в подъезд: в Уральске вновь обсудили проблему бродячих собак Иллюстративное фото из архива "МГ" Со второго марта вступает в силу подписанный президентом закон «Об ответственном обращении с животными». Согласно нему, с первого сентября 2023 года владельцы животных должны будут поставить на учёт своих питомцев. В ходе брифинга в СЦК вице-министра экологии, геологии и природных ресурсов Казахстана Алию Шалабекову спросили, почему же в ЗКО владельцев нечипированных животных уже начали штрафовать.
- Сейчас действуют правила отлова животных, которые принимались местными исполнительными органами самостоятельно. По закону мы предусмотрели норму, что все владельцы должны ставить животных на учёт. То, что сейчас делается акиматом, это согласно их правилам. Они были приняты до принятия закона. Закон вступит в силу в марте, отсчёт начинается с первого сентября 2023 года, когда все хозяева будут обязаны учесть животных. И у них будет год для того, чтобы животные были чипированы. И с первого сентября 2024 года наступает администрация ответственность... Это единичный случай с ЗКО. У нас нет информации, чтобы кто-то ещё по стране требовал (учёта животных - прим. автора), - сказала Алия Шалабекова.
Спикер напомнила, что по закону учёт будет осуществляться за счёт владельцев. А тем гражданам, которые относятся к социально уязвимым слоям населениям, эта процедура будет оплачена государством. Что касается ЗКО, то согласно информационно-правовой системе нормативных правовых актов, в 2019 году маслихат региона утвердил правила содержания и выгула собак и кошек. Согласно документу, все собаки и кошки подлежат обязательной регистрации в единой базе идентификации. Безнадзорные животные подлежат чипированию за счёт местного бюджета. За нарушение этих правил владельцы собак и кошек несут ответственность в соответствии со статьей 408 Кодекса РК «Об административных правонарушениях». Именно по этой статье и начали штрафовать владельцев животных в регионе.