Рядом на 100 тенге дороже: депутат возмутился разницей в ценах на яйца в Уральске
Народный избранник попросил проверить деятельность перекупщиков, передаёт корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Фото из архива "МГ"
11 февраля состоялась очередная девятая сессия областного маслихата. По словам депутата Мурата Мукаева, в области сложилась нестабильная ситуация с ценами на продукты питания. В этом, по его словам, виноваты и перекупщики. Разница в стоимости яиц у производителя и реализатора, к примеру, достигает 100 тенге.
– Президент поручил стабилизировать цены на продукты питания, а так же разобраться с посредниками, которые необоснованно делают надбавки. Хочется знать, какая работа делается в этом направлении. В качестве примера хочу привести ситуацию с яйцами. На рынке "Алтын алма" в одном месте этот продукт продают по 350-360 тенге, а рядом на 100 тенге дороже. Таких фактов очень много, - сказал Мукаев.
Руководитель управления сельского хозяйства по ЗКО Жасулан Халиуллин пояснил, что отпускная цена на одно яйцо категории С1 в местной птицефабрике составляет 32 тенге. Посредники могут делать надбавку на продукты, однако в размере не более 15% от изначальной цены.
– Работа с посредниками находится в компетенции управления предпринимательства. Но, как мне известно, этот вопрос находится на контроле акима области, проводится работа по мониторингу цен на 19 наименований социально-значимых продуктов питания. В этот список входят и яйца категории С1. Местная птицефабрика отпускает их по 32 тенге за штуку, надбавка предпринимателей не должна превышать 15%. Даже если до конечного потребителя яйца доходят через несколько посредников, надбавка не должна превышать этой цифры. У Уральской птицефабрики по городу есть четыре точки, где они реализуют свою продукцию с надбавкой в один тенге, то есть продают яйца по 33 тенге. Эти точки находятся в ТД "City Center", на рынках "Караван", "Алтын алма" и фирменный магазин рядом с самой птицефабрикой. Вторая птицефабрика ТОО "Акас" доставляет свою продукцию в торговые точки, а также ведёт работу по открытию своей точки на территории рынка "Алтын алма". Еженедельно проводится мониторинг цен, на рынках очень много перекупщиков, которые делают свою надбавку. Работа в этом направлении продолжается, - заверил Жасулан Халиуллин.