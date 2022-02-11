В Казахстане предлагают ввести упрощённое оформление документов при ДТП
В стране подняли вопрос об упрощении порядка получения страховой выплаты при мелких ДТП, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».
В агентстве РК по регулированию и развитию финансового рынка рассказали, что в международной практике распространён упрощённый порядок урегулирования страхового случая - он известен как Европротокол. Его используют в большинстве стран Европы, а также в России, Белоруссии, Украине, Армении и Узбекистане.
- Европротокол в основе своей представляет упрощённое оформление документов о ДТП, которое осуществляется без участия сотрудников дорожной полиции и вынесения решения суда, - пояснили в агентстве.
В ходе рассмотрения законопроекта по развитию страхового рынка, депутаты мажилиса подняли вопрос об упрощении порядка получения страховой выплаты при мелких ДТП по принципу Европротокола.
Так, предполагается применение Европротокола при следующих условиях:
ДТП произошло в результате столкновения двух транспортных средств;
в результате ДТП вред причинен только транспортным средствам участников ДТП (при отсутствии потерпевших, которым причинен вред жизни и здоровью, не пострадало имущество третьих лиц);
наличие страхового полиса у обоих участников ДТП;
отсутствие разногласий у участников ДТП в вопросе, кто является виновником ДТП;
оформление ДТП осуществляется без судебного решения и участия сотрудников органов внутренних дел;
страховая выплата осуществляется в пределах 100 МРП по одному страховому случаю.
Оформление ДТП может осуществляться через мобильное приложение Единой страховой базы данных, вне зависимости от того, в какой страховой компании застрахованы участники аварии.
Однако это лишь предложение. На его реализацию может уйти немало времени.
