В школах с одной сменой в Мангистау обучались всего 3% учащихся, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». 33 класса закрыли на карантин в школах ЗКО Иллюстративное фото из архива "МГ" Аналитики Energyprom.kz подсчитали, что в Мангистауской области наблюдается наиболее слабый по стране показатель инвестиций в основной капитал в сфере образования - 4,3 млрд тенге в 2021 году. Также регион попал в тройку аутсайдеров по объёмам затрат местных бюджетов на образование - 105,7 млрд тенге за 11 месяцев прошлого года.
- Проблема нехватки мест для учащихся здесь стоит крайне остро, а дела обстоят заметно хуже, чем в среднем по стране, - отмечают аналитики.
На начало 2020/2021 учебного года в области работали 15 трёхсменных школ - 9,2% от всех школ региона. При этом в целом по стране трёхсменные школы составляют 2,2% от общего количества. Учились в таких школах 21,4% от всей численности школьников в регионе. В целом по стране доля учащихся в трёхсменных школах составляла 8%. Стоит отметить, что за 2019 год среди регионов Казахстана наиболее высокий уровень рождаемости наблюдался именно в Мангистауской области (29,72 родившихся на 1000 человек населения).