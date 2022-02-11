В Уральске его сегодня продают по 431-433 тенге, передаёт корреспондент портала "Мой ГОРОД".  На 2,5 тенге подорожал доллар в обменниках Уральска Сегодня, 11 февраля, на утренних торгах на Казахстанской фондовой бирже средневзвешенный курс доллара составил 428,59 тенге. Американская валюта подорожала сразу на 2,49 тенге. Отметим, что официальный курс доллара на 11 февраля составляет 425,76 тенге. Между тем в обменных пунктах Уральска доллар покупают по 427-430 тенге, а продают по 431-433 тенге, тогда как вчера купить валюту можно было по 424 тенге, а продажа составляла 427-429 тенге. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Фото Медета МЕДРЕСОВА