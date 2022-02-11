- В ходе следствия подозреваемая показала места, где установила закладки с 70 граммами наркотиков, спрятанных на территории города. По словам женщины, она приехала из Караганды в Атырау для продажи синтетических наркотических средств, - отметили в пресс-службе ведомства.

Иллюстративное фото из архива "МГ" По информации пресс-службы департамента полиции Атырауской области, у 32-летней подозреваемой полицейские нашли в квартире готовые синтетические наркотики для продажи, а также средства для их изготовления.По факту зарегистрировано уголовное дело по статье "Незаконное изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов". По ней предусмотрено лишение свободы на срок от 10 до 15 лет. Задержанную водворили в изолятор временного содержания.