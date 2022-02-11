Всего с начала зимы на специальный полигон вывезено 509 тысяч кубометров снега, передаёт корреспондент портала "Мой ГОРОД". Коммунальщики ответили на критику по уборке снега в Уральске Иллюстративное фото из архива "МГ" 10 февраля в Уральске весь день шёл снег. Снегопад сопровождался порывистым ветром, в области из-за непогоды перекрыли трассы. По информации пресс-службы акима города, коммунальные службы перешли на усиленный режим работы. Только за сутки с городских улиц вывезли 14 тысяч кубометров снега.
– Рабочие ТОО "Жайык таза кала" работают в круглосуточном режиме. Очисткой улиц, вывозом снега занимаются 222 единиц техники 241 сотрудник предприятия. Работа в данному направлении продолжается, - сообщили в акимате города.
По прогнозам синоптиков, 11 февраля в Уральске ожидается погода без осадков.