- В результате происшествия 37-летний мужчина доставлен в областную больницу. Сотрудники городского отдела полиции №2 задержали 41-летнего подозреваемого и изъяли у него карманный нож, - рассказали в пресс-службе департамента полиции Атырауской области.

Иллюстративное фото с сайта Pixabay Потасовка произошла в одном из кафе в ночь на четвёртое февраля. Мужчины 1985 и 1981 годов рождения устроили драку, в результате которой старший по возрасту нанёс противнику удары ножом в область живота и грудной клетки.Досудебное расследование ведётся по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.