Воду отключили в 00:00 11 февраля, передаёт корреспондент портала "Мой ГОРОД". Несколько микрорайонов Уральска остались без воды из-за аварии на КНС Десятого февраля в ТОО "Батыс су арнасы" предупредили, что 11 февраля с 00:00 до 12:00 в городе снизят давление воды. Причина - плановые работы на КНС-2. Однако утром 11 февраля жители центральной части города пожаловались на отсутствие воды. При этом её нет не только в многоэтажных домах, но и в частных. Без воды сидят жители домов по проспектам Абая и Назарбаева, по улице Кердери, Тайманова, в районах Юбилейной, вокзала и Омеги. Директор ТОО "Батыс су арнасы" Ануар Аркенов сообщил, что сниженное давление воды подразумевает то, что вода будет в системе водоснабжения.
– Сейчас ремонтные работы заканчиваются, переключили на другой КНС для того, чтобы в паводковый период обеспечивать город водой в штатном режиме. В течение одного-двух часов водоснабжение будет запущено, ещё час-два уйдёт на наладку, пока гидравлика будет восстановлена, - пояснил Аркенов.
По его словам, к 14 часам вода будет стабильно подаваться потребителям.