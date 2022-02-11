Известного вайнера Азимжана Саидбаева объявили в розыск, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Дело о создании финпаримиды: вайнера объявили в розыск Фото: Azim Saidbayev/Instagram Ориентировку опубликовал заместитель начальника департамента полиции Алматы Рустам Абдрахманов.
- По подозрению в совершении преступления, предусмотренного статьёй 217 части 3 пункта 2 УК РК (создание и руководство финансовой «инвестиционной» пирамидной), нами разыскивается уроженец Республики Кыргызстан - Саидбаев Азимжан Алымджанович 1986 года рождения, - говорится в сообщении.
В отношении него избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Всех, кто располагает сведениями о разыскиваемом, полиция просит сообщить по телефонам: +7-701-758-67-60, +7-708-683-94-33 и 8-727-254-43-51.

Дело о финпирамиде

Речь идёт о компании Mudaraban Capital. В апреле 2021 года в полицию с коллективным заявлением обратились жители Алматы. По версии следствия, руководители компаний Astex.kz и ACD technology с февраля 2019 года по январь 2021 года заключали с ними договоры о совместной деятельности для вовлечения средств, якобы необходимых для участия в госзакупках. Согласно документу, фирмы должны были выплачивать 20% от суммы внесённого вклада каждому вкладчику ежемесячно. Более двух миллиардов тенге в Astex.kz от 160 вкладчиков поступали через Mudaraban Capital. Установлены и другие компании, через которые в Astex.kz и ACD technology переводились денежные потоки от вкладчиков. В конце октября прошлого года руководителя Mudaraban Capital взяли под стражу. Сам же глава компании Рустам Бурканов уверял, что является пострадавшим от действий своего партнёра - руководителя Astex.kz. Ещё тогда пользователи социальных сетей были недовольным тем, что рекламировали компанию (которая в итоге оказалась финансовой пирамидой) известные вайнеры Мейржан Туребаев, Мейирхан Шерниязов и Азим Саидбаев. 10 февраля 2022 года стало известно, что следственный суд санкционировал меру пресечения в отношении этих трёх вайнеров. Они подозреваются по статье 217 части 3 пункта 2 УК - создание и руководство финансовой (инвестиционной) пирамидой, совершенное с привлечением денег или иного имущества в особо крупном размере. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.