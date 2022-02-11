- Он рассказал, что проходил мимо одной из больниц Петропавловска, на земле увидел медицинскую справку, в которой были указаны личные данные ранее неизвестной ему женщины. Так как он нуждался в денежных средствах, то решил попробовать оформить онлайн-заем на данную женщину через интернет, - рассказал Жумалиев.

- Зачастую при снятии денежных средств с банкомата или производстве операций через платёжные терминалы граждане оставляют на месте свои квитанции и чеки. Этого ни в коем случае нельзя делать. Во многих чеках имеются анкетные данные, номер сотового телефона, ИИН, сумма последнего перевода, пополнения и так далее, всем этим злоумышленники могут воспользоваться, - заключил полицейский.

Иллюстративное фото из архива "МГ" О мошенничестве рассказал начальник управления криминальной полиции областного департамента Марат Жумалиев. Потерпевшая узнала, что является должником, когда с ней связались частные судебные исполнители. Как оказалось, на неё был оформлен кредит на сумму 50 тысяч тенге в одной из микрофинансовых организаций, зарегистрированных в Казахстане. Женщина уверяла, что займ не брала, личные данные никому не передавала. Подозреваемого в мошенничестве спустя время задержали. 34-летний житель Петропавловска сознался в содеянном.В нескольких конторах ему отказали в займе, но одна из МФО заявку одобрила и отправила мужчине на карту деньги.