Вздеть нитку в иголку для кого-то, это настоящее испытание. Не все же мы умеем владеть этим искусством, как швеи. Бывает, что только в процессе понимаешь, почему ничего не получается. Слишком мелкое ушко, нет полноценного освещения, чтобы было все четко видно, ну или подводит зрение. Мы вам расскажем, как легко и просто вздеть нитку в иголку и поберечь свои нервы при этой довольно таки сложной процедуре. Лайфхак. Как за пару секунд продеть нитку в иголку, не прицеливаясь Фото из архива "МГ" Итак, для начала вам необходимо выпрямить ладонь таким образом, чтобы кожа на ней максимально натянулась. Затем возьмите нитку и положите ее на руку. Во вторую руку возьмите иголку, и начинайте елозить по нитке ушком, взбивая ее в кучу. Спустя пару секунд стараний, у вас образуется петля. Подденьте аккуратно петлю и вытяните нитку. Предлагаем вам посмотреть видео:

afAl66TFQuM

