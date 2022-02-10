Фото из архива "МГ" Итак, для начала вам необходимо выпрямить ладонь таким образом, чтобы кожа на ней максимально натянулась. Затем возьмите нитку и положите ее на руку. Во вторую руку возьмите иголку, и начинайте елозить по нитке ушком, взбивая ее в кучу. Спустя пару секунд стараний, у вас образуется петля. Подденьте аккуратно петлю и вытяните нитку. Предлагаем вам посмотреть видео:

afAl66TFQuM

