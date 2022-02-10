Иногда человеческий организм самостоятельно не в состоянии синтезировать витамин С, а поступать он должен регулярно. Витамин С является водорастворимым, им невозможно запастись в полной мере, излишки в любом случае будут выводиться с жидкостью. (без названия) Фото с сайта Pexels.com Витамин С играет важную роль в организме. С его помощью происходит процесс синтеза коллагена. Он нужен для того, чтобы раны быстро заживали, чтобы развивались и нормально исполняли свои функции зубы, кости, хрящи. Его нехватка может повлечь за собой серьезные проблемы:
  • кровоточивость десен,
  • выпадение зубов,
  • вялость,
  • апатия,
  • боль в мышцах.
В среднем человек в сутки должен потреблять 90 мг витамина С, а дети - от 30 до 90 мг. Нехватка этого важного элемента больше всего отмечается у пожилых людей, у людей страдающих проблемами пищеварения, у курильщиков, людей, которые подвергают себя разного рода диетам. К счастью, витамин С содержится в распространённых продуктах: цитрусовые, клубника, брокколи, красный перец, брюссельская капуста. В качестве примера можно привести то, что в одном среднем апельсине содержится 70 мг витамина С. Сбалансированное и правильно подобранное питание вполне позволят получать его в достаточном количестве. Но бывает так, что человек по медицинским показаниям не может употреблять эти продукты, тогда ему необходимо принимать его в виде капсул и таблеток. Однако приём витамин С только для поднятия иммунитета не доказал свою эффективность. На продолжительность простуды значительного эффекта витамин не оказывает влияние. Для того, чтобы выяснить, нуждается ли ваш организм в дополнительной порции витамина С, необходимо сдать общий анализ крови. Основным сигналом его недостачи является недостаточный вес, частое расстройство желудка. В таких случаях необходимо обратиться к врачу, который направит на сдачу анализов и назначит соответствующую дозировку витамина С. Он выпускается в различных формах: таблетки, мармелад, шипучки, капсулы. Переизбыток этого витамина может вызвать диарею, тошноту и рвоту.