кровоточивость десен,

выпадение зубов,

вялость,

апатия,

боль в мышцах.

Фото с сайта Pexels.com Витамин С играет важную роль в организме. С его помощью происходит процесс синтеза коллагена.раны быстро заживали, чтобы развивались и нормально исполняли свои функции зубы, кости, хрящи.может повлечь за собой серьезные проблемы:Нехватка этого важного элемента больше всего отмечается у пожилых людей, у людей страдающих проблемами пищеварения, у курильщиков, людей, которые подвергают себя разного рода диетам. К счастью, витамин С содержится в распространённых продуктах: цитрусовые, клубника, брокколи, красный перец, брюссельская капуста. В качестве примера можно привести то, что в одном среднем апельсине содержится 70 мг витамина С. Сбалансированное и правильно подобранное питание вполне позволят получать его в достаточном количестве. Но бывает так, что человек по медицинским показаниям не может употреблять эти продукты, тогда ему необходимо принимать его в виде капсул и таблеток.На продолжительность простуды значительного эффекта витамин не оказывает влияние. Для того, чтобы выяснить, нуждается ли ваш организм в дополнительной порции витамина С, необходимо сдать общий анализ крови. Основным сигналом его недостачи является недостаточный вес, частое расстройство желудка. В таких случаях необходимо обратиться к врачу, который направит на сдачу анализов и назначит соответствующую дозировку витамина С. Он выпускается в различных формах: таблетки, мармелад, шипучки, капсулы.