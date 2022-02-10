11 февраля на северо-западе и западе ЗКО ожидается гололёд, на севере - туман. Более полусотни уральцев получили травмы из-за гололеда (фото) Ложбина циклона будет оказывать влияние на большую часть территории Казахстана - ожидаются осадки.  Местами прогнозируется туман, усиление ветра, на юге и западе страны – гололёд.
  • В Уральске синоптики прогнозируют переменную облачность. В дневное время температура воздуха составит 0..-2, ночью похолодает до -5..-7. Ветер юго-западный до 14 метров в секунду.
  • В Атырау ожидается снег. Днём будет +2..+4 градусов, ночью -3..-5 градусов. Ветер юго-восточный до 14 метров в секунду.
  • В Актобе - снег. Днём ожидается до -3..-5 градусов. Ночью похолодает до -8..-10 градусов. Ветер западный до 14 метров в секунду.
  • В Актау будет переменная облачность. Днём столбики термометра покажут +5..+7 градусов, ночью опустятся до 0..+2 градусов. Ветер северо-западный до 14 метров в секунду.
