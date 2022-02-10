– Действительно, это первый визит после Нового года и после трагических событий, произошедших в нашей стране. Действительно, это была тщательно подготовленная операция международных террористов, бандитов, которые напали на Казахстан с целью подрыва конституционного строя и совершения государственного переворота. Сейчас идет следствие, появляются первые результаты. К сожалению, очень много жертв. Я сам переживаю из-за этого, выразил соболезнования родным и близким погибших. По каждому случаю ведется расследование, виновные будут наказаны, обнаружены и, самое главное, привлечены к ответственности. Хотел бы еще раз выразить признательность за ваше теплое, деловое отношение к обращению Казахстана по направлению миротворческого контингента в нашу страну. Миротворческий контингент сыграл очень важную роль с точки зрения охраны стратегических объектов, – отметил Касым-Жомарт Токаев.

– Казахстан стал, без всякого преувеличения, жертвой каких-то международных банд, которые воспользовались непростой ситуацией внутри страны. Россия как одна из стран Организации Договора о коллективной безопасности в соответствии с 4-й статьей Договора подставила плечо Казахстану. Но главную роль, конечно, сыграло руководство самого Казахстана, преданные своему делу, присяге и народу Казахстана правоохранительные органы, вооруженные силы. Знаю, что придется теперь немало усилий приложить для того, чтобы даже восстановить все, что было разрушено в ходе этих событий. Но Казахстан, тем не менее уверенно, твердо стоит на ногах благодаря вашим усилиям, под вашим руководством развивается активно, – сказал президент России.

Фото: Акорда Президент Казахстана поблагодарил российского лидера за приглашение посетить Москву и высказался о январских событиях.Владимир Путин также выразил своё мнение по трагическим событиям.Также во время встречи главы государств особое внимание уделили сотрудничеству в сфере образования. С учетом востребованности высококвалифицированных кадров инженерно-технического профиля достигнуты договоренности о расширении сети филиалов ведущих российских вузов в Казахстане и подготовке в России специалистов по программе «Болашак». По итогам переговоров подписан ряд документов в сфере образования, железнодорожного транспорта, цифровизации, освоения космоса и подготовки специалистов в области атомной энергетики.